Professor Layton and the New World of Steam får et lanseringsvindu i 2025 til Nintendo Switch

Professor Layton and the New World of Steam har endelig blitt vist frem for første gang med virkelige gameplay, ett og et halvt år siden avsløringen. Level-5 "jobber for en 2025-utgivelse" på det etterlengtede Professor Layton and the New World of Steam, eksklusivt for Nintendo Switch.

Denne gangen reiser Hershel Layton og Luke Triton til en mystisk by fylt med automatoner og steampunk-vibber, med en overnaturlig trussel som vil kreve intelligens, ikke styrke, for å løse.

Som i de originale Nintendo DS- og 3DS-spillene (noen av dem er tilgjengelige på mobiltelefoner), blander spillet visuell roman med gåteløsning: mer enn hundre matematiske, logiske eller observasjonsgåter.

Fans forventet å se en utgivelsesdato for spillet, men det eneste vi har fått så langt er en bekreftelse på at spillet lanseres i 2025. Men det skal bemerkes at Level-5 vanligvis ikke klarer å oppfylle sine egne utgivelsesdatoer, slik det er tilfelle med Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, som vil lanseres i april 2025 i stedet for den først rapporterte 2024-datoen.

For en gentleman som Professor Layton vil vi imidlertid vente så lenge det tar. I mellomtiden kan du nyte den største traileren så langt om spillet, som har helt ny 3D-grafikk, og som bare vil lanseres på Nintendo Switch en gang neste år.