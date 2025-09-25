Professor Layton and the New World of Steam har blitt forsinket

HQ

Utvikleren Level 5 har nylig kunngjort at det etterlengtede neste kapittelet i Professor Layton-serien ikke vil lanseres i 2025 som forventet. En forsinkelse har oppstått, og det har presset spillet inn i et lanseringsvindu i 2026, alt som en del av et forsøk på å sikre at den beste versjonen av spillet blir levert.

"Level 5 Inc. vil gjerne begynne med å be om unnskyldning til alle fans som har gledet seg til utgivelsen av Professor Layton and the New World of Steam. Selv om utgivelsen opprinnelig var planlagt til 2025, har lanseringen blitt flyttet til 2026 for å kunne levere spillet i best mulig form."

Utvikleren avslutter med: "Vi beklager dypt eventuelle ulemper denne forsinkelsen kan forårsake, og setter stor pris på din forståelse og fortsatte støtte."

Med forsinkelsen har det kommet en ny trailer for spillet, som du kan se nedenfor.