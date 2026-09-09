Professor Layton and the New World of Steam kommer i desember

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Som en del av den pågående Nintendo Direct-sendingen var utvikleren Level-5 til stede for å dele en oppdatering om det neste kapittelet i Professor Layton-sagaen. Ja, det stemmer, Professor Layton and the New World of Steam dukket opp, og den offisielle lanseringsdatoen for spillet ble avslørt.

Det etterlengtede mysterie- og puslespillet kommer til både Nintendo Switch 1 og 2 og har premiere allerede 10. desember 2026, noe som betyr at du vil kunne oppleve et nytt eventyr med detektiven med høyhatt før året er omme.

Hvordan Switch 1- og 2-utgavene av spillet vil skille seg fra hverandre, er ennå ikke bekreftet, men vi får svar snart nok, siden lanseringen bare er noen få måneder unna.

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