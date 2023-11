Professor Layton and the New World of Steam planlagt for Switch 2-utgivelse i 2025

HQ

Fans av detektiv- og puslespillduoen Professor Layton og hans elev Luke jublet da et nytt eventyr ble avduket i februars Nintendo Direct, etterfulgt av en bonustrailer i den første Level-5 Visions, hvis andre del ble avsluttet for noen minutter siden.

Her ble det gitt en forhåndsvisning av studioets kommende titler, men ingen var like etterlengtet som Professor Layton and the New World på Steam. Med en ny treminutters trailer har utviklerne vist oss hvordan denne direkte oppfølgeren til Professor Layton and the Lost Future kommer til å utspille seg, og det mer "chibi-aktige" karakterdesignet er litt av et sjokk.

Slutten på videoen etterlot imidlertid en bitter ettersmak i munnen, for Professor Layton and the New World på Steam skal etter planen lanseres i 2025. Det betyr at Layton vil være en av de mest forutsigbare titlene for Switch 2, som vi forventer en offisiell kunngjøring for, om ikke før 2024, så i hvert fall i løpet av de første månedene.

Det kommer til å bli en lang ventetid, så kanskje det er på tide å besøke Saint-Mystère, Montedore eller noen av de andre stedene der vi har opplevd eventyrene i Professor Layton-serien. Ta en titt på traileren nedenfor.