Professor Layton and the New World of Steam vil også lanseres på PC og PS5

HQ

Vi har fulgt utviklingen av Professor Layton and the New World of Steam en stund nå, med nye løfter om at spillet skulle debutere i år. Selv om det fortsatt er tilfelle, vet vi ennå ikke en fast utgivelsesdato, til tross for en nylig trailer som likevel deler noen veldig lovende nyheter.

Som en del av et nylig Level-5-arrangement har det blitt bekreftet at Professor Layton and the New World of Steam fortsatt er planlagt for en lansering senere i 2026, og at denne ankomsten vil bli ledsaget av ikke bare en Switch-versjon av spillet, men også en PC og en PS5-utgave også.

Dette ble nevnt i en ny trailer for spillet, som presenterer nok en teaser av hva du kan forvente. Du kan se dette siste glimtet av spillet nedenfor, alt i forkant av den eventuelle ankomsten nedover linjen.