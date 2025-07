Professor Oak, Meowth stemmeskuespiller James Carter Cathcart har gått bort

Den anerkjente Pokémon-stemmeskuespilleren James Carter Cathcart, også kjent som Jimmy Zoppi, er død i en alder av 71 år. Cathcart var mest kjent for sitt arbeid med den engelske dubben av Pokémon-animasjonsseriene og -filmene, der han spilte rollene som Gary Oak, Professor Oak, Meowth og James.

HQ

Cathcart la stemme til disse figurene i over tjue år, og medvirket i mer enn 700 episoder av animeen og 15 filmer. Hans siste opptreden var i Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle i 2020.

I 2023 trakk Cathcart seg tilbake fra stemmeskuespillet på grunn av en strupekreftdiagnose. Han døde den 8. juli 2025 i en alder av 71 år på hospice. Hyllestene har strømmet inn etter Cathcarts bortgang, blant annet fra stemmeskuespillerkollega Erica Schroeder, som skrev "Jeg kommer til å savne deg. Samfunnet vil savne deg. Verden vil savne deg. En av de mest glade, sprudlende, godhjertede og talentfulle sjelene vandrer ikke lenger med oss."

RIP James Carter Cathcart. Takk for alle minnene og ikoniske James-replikker.