Professor Sprout-skuespilleren hevder at voksne fans "burde ha kommet over" Harry Potter nå.

Professor Sprout-skuespilleren Miriam Margolyes sa nylig til newzealandske 1News at hun mener at Harry Potter-fansen "burde være over" serien.

Det sa hun til kanalen: "De burde ha kommet over det nå. Jeg mener, det er 25 år siden, og det er for barn. Jeg tror det er for barn."

Miriam Margolyes spilte professor Sprout i to av Harry Potter-filmene: Hemmelighetens kammer fra 2002 og Dødstalismanene - del 2 fra 2011.

"De blir sittende fast i det", sier Margolyes. "Jeg gjør Cameos, og folk sier: 'Å, vi skal ha et bryllup med Harry Potter-tema', og jeg tenker: 'Jøss, hva blir deres første morsomme kveld? Jeg klarer ikke engang å tenke på det. Nei."

Da hun snakket med Vogue UK i fjor, uttalte Margolyes også at hun ikke følte at serien ikke var viktig.

"For meg var ikke 'Harry Potter' viktig", sa hun. "Jeg var veldig glad for at jeg fikk rollen, og jeg likte å være med og møte alle menneskene, men det er ikke Charles Dickens."

