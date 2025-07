Proffbokseren Ricky Hatton annonserer at han er tilbake i ringen i en alder av 47 år, til tross for en bisarr øyeulykke under Oasis-konsert

HQ

Ricky Hatton, profesjonell bokser mellom 1997 og 2012, med titler i lettweltervekt og weltervekt, kunngjorde denne uken at han vender tilbake til ringen, 13 år etter sin siste kamp. Den britiske bokseren, født i 1978, vil være 47 år når han vender tilbake til ringen for å bokse mot Eisa Al Dah, kalt "Den arabiske krigeren", som er 46 år gammel.

Det blir en kamp i Dubau, den 2. desember 2025. Dessverre kunne han ikke fly til Dubai for å kunngjøre det selv, da han før flyreisen pådro seg en øyeskade under en Oasis-konsert, og punkterte det beskyttende laget på pupillen da han skyndte seg for å ta på seg solbrillene. Han måtte på sykehus i Manchester og ble frarådet å fly.

Hatton blir ikke den eneste bokselegenden som vender tilbake til ringen i år, for Manny Pacquiao(46) er også ventet å bokse mot Mario Barrios neste uke, 19. juli i Las Vegas, med mulighet til å utvide sin egen rekord som den eldste verdensmesteren i weltervekt.

Hatton hadde en imponerende 15 år lang karriere, med 48 proffkamper, 45 seire, 32 seire på KO og bare tre nederlag, inkludert hans to siste mot Pacquiao og Vyacheslav Senchenko, og hans femte siste mot Floyd Mayweather Jr. Dette og andre faktorer førte til en depresjon, men han har nå blitt en forkjemper for mental helse i profesjonell idrett.

Han bokset sist en oppvisningskamp i 2022, og jobber nå som trener, men dette blir hans første kamp i konkurransesammenheng. "Uansett hvor gamle vi blir i livet, har vi fortsatt mål, ambisjoner og mål å sette opp for oss selv. Vi må fortsatt ha en grunn til å stå opp om morgenen", sa Hatton, som argumenterer for at denne kampen vil være bra for hans mentale helse (via The Ring). "Det er en veldig god grunn til å gi meg fokus og holde meg frisk, ikke det motsatte. Hvorfor kjempet Mike Tyson igjen? Hvorfor kjemper Manny Pacquiao igjen? Vi er fightere, det er det vi gjør."