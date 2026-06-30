Teknologi
Prognosene tyder på en ny kraftig prisøkning på minne i 3. kvartal 2026, og enda en i 4. kvartal
Analytikerne forventer ikke at situasjonen vil bli bedre.
Assassin's Creed Black Flag Resynced (PS5)
From 579.00 NOK at 4 stores
Store Price Shipping Delivery
Elkjøp
579.00 NOK
79.00 NOK
1-3 days
Buy
POWER
579.00 NOK
59.00 NOK
- days
Buy
platekompaniet.no
579.00 NOK
- days
Buy
Komplett
579.00 NOK
0.00 NOK
- days
Buy
HQ
Prisene på minne har steget voldsomt, og det ser ikke ut til at situasjonen vil bli bedre med det første. Jefferies Equity Research spår en ny prisøkning på 40–50 % for DRAM og minne i 3. kvartal 2026, ifølge Tweak Town. Og det er 40–50 % på toppen av de nåværende oppblåste prisene.
Forsknings- og analyseselskapet spår også at prisene i 4. kvartal 2026 vil stige med ytterligere 30–40 %.
Den gode nyheten er at ny minnekapasitet som kommer på markedet i 2028, kan føre til prisfall. Men bare kan.
PlayStation 6 og Microsofts Project Helix forventes å lanseres i 2027 eller 2028, noe som vil bety at de kommer på markedet midt i toppen av minnepris-krisen.