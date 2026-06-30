Prognosene tyder på en ny kraftig prisøkning på minne i 3. kvartal 2026, og enda en i 4. kvartal

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Prisene på minne har steget voldsomt, og det ser ikke ut til at situasjonen vil bli bedre med det første. Jefferies Equity Research spår en ny prisøkning på 40–50 % for DRAM og minne i 3. kvartal 2026, ifølge Tweak Town. Og det er 40–50 % på toppen av de nåværende oppblåste prisene.

Forsknings- og analyseselskapet spår også at prisene i 4. kvartal 2026 vil stige med ytterligere 30–40 %.

Den gode nyheten er at ny minnekapasitet som kommer på markedet i 2028, kan føre til prisfall. Men bare kan.

PlayStation 6 og Microsofts Project Helix forventes å lanseres i 2027 eller 2028, noe som vil bety at de kommer på markedet midt i toppen av minnepris-krisen.