Programmet for kvartfinalene i Wimbledon denne uken: Blir det en semifinale mellom Sinner og Djokovic?

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Wimbledon har nådd sluttfasen: bare åtte spillere er igjen i både herre- og damesingelen, og kvartfinalene spilles tirsdag 7. juli og onsdag 8. juli. I dag, tirsdag, åpner Jannik Sinner programmet på bane 1 mot Jan-Lennard Struff: tyskeren har møtt italieneren tre ganger, alle i 2024, og han har tapt alle tre kampene.

Senere, på senterbanen, skal Novak Djokovic møte Felix Auger-Aliassime for å avgjøre hvem som sannsynligvis blir Sinners neste motstander i semifinalen... Onsdag avgjøres den andre siden av turneringstreet, med en kamp som fortsatt gjenstår å fullføre, mellom Alexander Zverev og Jiri Lehecka, som ble avbrutt mandag da Zverev ledet 6-4, 7-3 og det sto 3-3 i tredje sett.

Wimbledon 2026

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kvartfinaler i herresingel

Tirsdag 7. juli



Jannik Sinner mot Jan-Lennard Struff — 13:00 BST / 14:00 CEST



Novak Djokovic mot Félix Auger-Aliassime — Ikke før kl. 15:05 BST / 16:05 CEST



Onsdag 8. juli



Flavio Cobolli mot Arthur Fery – TBD



Taylor Fritz mot Alexander Zverev eller Jiri Lehecka – TBD



Kvartfinaler i damenes singel, Wimbledon 2026

Tirsdag 7. juli



Jessica Pegula mot Coco Gauff — 13:30 BST / 14:30 CEST



Karolína Muchová mot Naomi Osaka — 14:40 BST / 15:40 CEST



Onsdag 8. juli



Elise Mertens mot Linda Nosková — TBD



Marta Kostyuk mot Jasmine Paolini — TBD

