Sport
Programmet for kvartfinalene i Wimbledon denne uken: Blir det en semifinale mellom Sinner og Djokovic?
Kvartfinalene i Wimbledon for menn og kvinner spilles tirsdag og onsdag.
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Wimbledon har nådd sluttfasen: bare åtte spillere er igjen i både herre- og damesingelen, og kvartfinalene spilles tirsdag 7. juli og onsdag 8. juli. I dag, tirsdag, åpner Jannik Sinner programmet på bane 1 mot Jan-Lennard Struff: tyskeren har møtt italieneren tre ganger, alle i 2024, og han har tapt alle tre kampene.
Senere, på senterbanen, skal Novak Djokovic møte Felix Auger-Aliassime for å avgjøre hvem som sannsynligvis blir Sinners neste motstander i semifinalen... Onsdag avgjøres den andre siden av turneringstreet, med en kamp som fortsatt gjenstår å fullføre, mellom Alexander Zverev og Jiri Lehecka, som ble avbrutt mandag da Zverev ledet 6-4, 7-3 og det sto 3-3 i tredje sett.
Wimbledon 2026
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kvartfinaler i herresingel
Tirsdag 7. juli
- Jannik Sinner mot Jan-Lennard Struff — 13:00 BST / 14:00 CEST
- Novak Djokovic mot Félix Auger-Aliassime — Ikke før kl. 15:05 BST / 16:05 CEST
Onsdag 8. juli
- Flavio Cobolli mot Arthur Fery – TBD
- Taylor Fritz mot Alexander Zverev eller Jiri Lehecka – TBD
Kvartfinaler i damenes singel, Wimbledon 2026
Tirsdag 7. juli
- Jessica Pegula mot Coco Gauff — 13:30 BST / 14:30 CEST
- Karolína Muchová mot Naomi Osaka — 14:40 BST / 15:40 CEST
Onsdag 8. juli
- Elise Mertens mot Linda Nosková — TBD
- Marta Kostyuk mot Jasmine Paolini — TBD