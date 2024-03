Project Birdseye byr på roguelike-action i The Callisto Protocols beryktede fengsel.

The Callisto Protocol ble aldri den suksessen Striking Distance og Krafton hadde håpet på, og etter premieren i 2022 ble studioet tvunget til å si opp ansatte, og grunnleggeren Glen Schofield sluttet.

Siden da har det vært uklart hva de skal gjøre videre, noe vi nå har fått svar på. Det viser seg nemlig at de vender tilbake til The Callisto Protocol-verdenen med en tittel som heter Project Birdseye, som utspiller seg i Black Iron Prison. Spillet beskrives i pressemeldingen som en "fast-action roguelike experience", og skal først og fremst betraktes som et sideprosjekt. Studioet skriver :

"I 2023 begynte en liten gruppe av oss å jobbe med et lidenskapsprosjekt som ble født ut av vår besettelse av roguelikes som er enkle å plukke opp og spille, men morsomme å mestre. Vi elsker den verdenen vi skapte for The Callisto Protocol og ønsker å fortsette å spille i den sandkassen - og Black Iron Prison er den perfekte fremtidspunk-lekeplassen for teamets visjon.

Som du skjønner, er dette ikke The Callisto Protocol 2 - tenk på det som et sideoppdrag som virkelig ga gjenklang hos teamet - det lot oss utvide verdenen i The Callisto Protocol og strekke ut de kreative musklene våre på noe litt annerledes uten å påvirke utviklingen av vårt neste AAA-spill."

Kort sagt kan vi forvente at de også vil jobbe med et større prosjekt, men i mellomtiden ser Project Birdseye veldig underholdende ut. Sjekk ut den første traileren nedenfor. Hvilke formater det kommer i eller når det slippes - det vet vi ikke ennå.