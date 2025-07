Project Cars 3 blir fjernet fra listen i august og tatt offline i februar

HQ

Med Stop Killing Games -initiativet som mange har tenkt på i det siste - en innsats som egentlig startet da Ubisoft bestemte seg for å ta livet av racingspillet The Crew ved å slå av serverne og gjøre mesteparten av spillet uspillbart - er det kanskje et merkelig tidspunkt for Bandai Namco å gjøre noe lignende med et av racingprosjektene sine.

Det er bekreftet at Project Cars 3 blir avlistet, noe som betyr at du snart ikke lenger vil kunne kjøpe spillet eller dets respektive DLC-er. Datoen for avnoteringen er satt til 24. august, og den vil bli fulgt av en full serveravstengning seks måneder senere.

Den 24. februar 2026 vil serverne gå offline, noe som betyr at mens du fremdeles kan spille spillet i sin helhet til tross for avlistingen, vil det etter februar-datoen bare være tilgjengelig i et offline-format.

Det skal sies at hvis du bestemmer deg for å legge til Project Cars 3 i samlingen din, vil det fortsatt være spillbart offline, og du vil kunne laste ned det og dets DLC-er, bare ikke forvent en travel online verden for å holde deg underholdt, til tross for at spillet bare debuterte tilbake i august 2020.

Hele kunngjøringen med hensyn til dette forklarer: "Oppdatering på Project Cars 3. Alt produktsalg avsluttes den: 24. august 2025 23:59 UTC. Vær oppmerksom på at tidene kan variere etter region. Hvis du har kjøpt spillet digitalt, vil det forbli i biblioteket ditt og kan lastes ned på nytt i fremtiden. DLC-er som er kjøpt før 24. august 2025 23:59 UTC, vil fortsatt være tilgjengelige etter denne datoen. Spillets nettbaserte moduser vil også forbli aktive frem til 24. februar 2026."

Er du fortsatt en Project Cars 3 -spiller?