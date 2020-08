Vi er nå bare litt over tre uker unna lanseringen av Project Cars 3, så da passer det godt at Slightly Mad Studios viser frem mer av det vi kan se frem til i en ny...

Project Cars 3 offentliggjort ved et uhell - Blir mer mainstream

den 3 juni 2020 klokken 20:58 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Her skal dere få et innblikk under Gamereactors overflate. Vår svenske sjefsredaktør var nemlig heldig nok til å få en presentasjon av Project Cars 3 for en stund siden,...