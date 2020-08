Project Cars 3-trailer viser frem tilpasningsmuligheter

Her skal dere få et innblikk under Gamereactors overflate. Vår svenske sjefsredaktør var nemlig heldig nok til å få en presentasjon av Project Cars 3 for en stund siden,...

Slightly Mad Studios jobber med Project Cars 3

den 12 desember 2018 klokken 16:16 NYHET. Skrevet av Suzanne Berget

Slightly Mad Studios jobber med Project Cars 3. CEO Ian Bell bekreftet dette i et innlegg på GTPlanet: "There will be a new pCARS, it's signed. I can't tell you...