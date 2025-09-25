Project Evilbane tilbyr intens samarbeidende action-RPG-kamp

Hvis du fulgte med på den nylige Tokyo Games Show Broadcast arrangert av Xbox, vil du være litt kjent med mange av de lovende spillene som ble tilbudt. Et slikt eksempel er Project Evilbane, et action-RPG som ser ut til å presentere spennende kamp mot tøffe fiender, med det ekstra forbeholdet at dette er et samarbeidsspill laget for dynamisk spill for fire spillere.

Vi får se dette i aksjon i det som faktisk er den andre traileren for spillet, som også erter en utrolig krevende kamp som kommer mot det som blir kalt "den ultimate fienden med makt til å ødelegge verden."

Vi vet ennå ikke når Project Evilbane vil gjøre sin store ankomst, men vi vet at det i det minste vil lanseres på Xbox Series X/S. Det tilbyr også pre-alpha-tester akkurat nå, der Xbox Insiders kan be om å få være en del av opplevelsen for å sette spillet på prøve før den eventuelle lanseringen og til og med fremtidige tester.