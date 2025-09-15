Project Gravity: SSX-oppfølgeren vi aldri fikk spille

HQ

Mange av oss husker med glede tilbake til glansdagene på 2000-tallet, da SSX hersket i bakkene. Serien leverte vanvittige triks, over-the-top fysikk og et lydspor som kunne få taket på enhver skihytte til å riste. Etter en kort reboot i 2012 har den elskede serien dessverre ligget i dvale - men nye konsepttegninger viser nå hva som kunne ha vært den åndelige etterfølgeren: Project Gravity.

Prosjektet, som ble utviklet hos 2K av flere av de opprinnelige SSX-skaperne - inkludert Steve Rechtschaffner og Larry LaPierre - ble offisielt kansellert i 2024 før det noen gang ble avslørt. Ifølge Kotaku var kanselleringen et stort nederlag for alle involverte, men takket være Gordon Wang har vi nå fått et glimt av hva vi gikk glipp av. På ArtStation-siden hans har han lagt ut både skjermbilder og slående konseptbilder som viser feiende alpine topper, futuristiske skinner og bakker som ser ut som om de er hentet rett fra et klassisk SSX-spill.

Selv om Project Gravity sannsynligvis aldri vil se dagens lys, er mange av utviklerne fortsatt i SuperNatural Studios - så hvem vet hva de kan finne på neste gang. I mellomtiden har vi i det minste det nydelige Hyperyuki å se frem til, noe som bør bidra til å tilfredsstille den dvelende SSX-sulten.