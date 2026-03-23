Project Hail Mary får den hittil største billettåpningen i 2026

Project Hail MaryDen nye sci-fi-filmen om Ryan Gosling som redder verden med sin egen kjæledegge, er årets hittil største kinohit. Uten å komme fra en franchise, og uten å trenge menn i spandex, har filmen likevel tjent inn 141 millioner dollar globalt i åpningshelgen.

Ifølge BoxOfficeMojo kommer 80,5 millioner dollar av denne summen fra det amerikanske markedet, mens de resterende 60,4 millionene kommer fra alle andre steder. Dette gjør Project Hail Mary til årets største kinoåpning så langt, samt en av de største åpningene på det globale billettkontoret noensinne. Det er også Amazon MGMs største åpning på kino, så den setter virkelig noen høye standarder for resten av kinoåret.

Andre steder på billettkontoret ser vi at Pixars Hoppers fortsetter å gjøre det ganske bra, og har tjent mer enn 240 millioner dollar globalt etter den siste helgen. Ready or Not 2: Here I Come hadde en mer beskjeden åpningshelg, og håvet inn 11 millioner dollar for skrekkoppfølgeren.