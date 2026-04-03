Project Hail Mary-forfatter om moderne Star Trek: "De seriene er noe dritt"

HQ

Andy Weir, forfatteren av The Martian og Project Hail Mary, har klart å få to store blockbustere ut av sine sci-fi-romaner. Når han ikke tenker på en ny måte å blande moderne vitenskap med litt fantasifull fiksjon på, er han tydeligvis en stor fan av Star Trek. Nok til å foreslå sin egen serie for Paramount, selv om han ikke er tilhenger av alle de andre seriene som har blitt lansert i nyere tid.

I en samtale med podcasten Critical Drinker (fanget opp av The Hollywood Reporter), forklarte Weir at han var glad for å se baksiden av den nylig avlyste Star Trek: Starfleet Academy. Weir innrømmet at han likte noen av de nyere seriene, men synes mange av dem ikke er like gode som klassisk Star Trek-TV.

"Jeg skal gi deg min mening, og jeg er bare en forbruker. Jeg liker Strange New Worlds. Jeg synes den er ganske bra. Jeg hatet ikke Enterprise. Jeg syntes den var litt rar. Lower Decks syntes jeg var underholdende og morsom. Alle de andre kan gå," forklarte Weir. "Og her er en annen ting: Jeg pitchet en Star Trek-serie til Paramount, og jeg var i Zoom med showrunnerne for alle seriene og brukte mye tid på å snakke med [executive producer Alex Kurtzman]. Jeg liker ikke mye av det nye Trek. Han er en veldig hyggelig fyr. Men samtidig er de seriene noe dritt. Han er en hyggelig fyr. Men de aksepterte ikke min pitch, så de kan dra til helvete."

For øyeblikket er det ingen nye Star Trek-prosjekter på vei fra Paramount+, selv om to nye år med Strange New Worlds og en sesong med Starfleet Academy fortsatt skal sendes. Etter det ser det ut til at Star Trek kan forbli i stase en stund.