Project Hail Mary har premiere på Prime Video i morgen

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Mens mange av dere strømmet til kinoene for å se « Project Hail Mary » tidligere i år – noe som førte til at filmen ble en av de største filmene i 2026 så langt, med en innspilling på 684 millioner dollar, noe som er nok til å være den tredje mest innbringende kinolanseringen hittil i år – men hvis du ikke fikk sett Ryan Goslings reise til stjernene, vil du snart kunne gjøre det fra din egen stue.

Det er nå bekreftet at « Project Hail Mary » kommer til Prime Video allerede i morgen, 3. juli. Ja, du vil kunne se den kritikerroste filmen gjennom abonnementet ditt på strømmetjenesten allerede neste helg.

Hvis du ikke vet hva du kan forvente deg av « Project Hail Mary », kan du lese vår strålende anmeldelse av filmen her, og tro oss, denne er verdt tiden din.