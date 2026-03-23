Project Hail Mary sprenger forventningene på kino

Ryan Goslings romeventyr har fått en pangstart og spilte inn rundt 80 millioner dollar bare i USA i løpet av åpningshelgen. Dette gjør Project Hail Mary til Amazon MGMs største åpning noensinne. Ser vi på de globale tallene, er tallene enda mer imponerende, med en total omsetning på 140 millioner dollar. Med andre ord ser det ut til at filmen vil betale for seg selv og produksjonskostnadene på rundt 200 millioner dollar.

Dette er spesielt imponerende med tanke på at filmen ikke har noen som helst tilknytning til en eksisterende franchise, selv om den, som mange av dere allerede vet, er basert på Andy Weirs roman med samme navn. Mye av suksessen ser også ut til å skyldes at mange snakker om filmen, med svært positive reaksjoner fra både publikum og kritikere. Her på Gamereactor roste vi den som kjent, og hvis du gikk glipp av anmeldelsen, kan du lese den her.

Har du sett Project Hail Mary på kino, eller har du planer om å gjøre det?