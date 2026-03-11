Project Helix beveger seg fremover når Xbox deler nye detaljer på GDC

HQ

Da Project Helix ble offisielt kunngjort i forrige uke, ble det ledsaget av et løfte om mer informasjon under GDC. Og sikkert nok, i dag ble vi behandlet med noen flere detaljer om neste generasjon Xbox. Blant annet bekreftet Jason Ronald fra Microsoft at alfaversjoner av Project Helix vil bli sendt til utviklere tidlig neste år. Dette gir oss en viss indikasjon på tidslinjen og at utviklingen av konsollen nå går inn i en mer konkret fase.

"Vi sender alfaversjoner av Project Helix til utviklere fra og med 2027."

Project Helix beskrives som en slags hybrid mellom en tradisjonell konsoll og en PC, med betydelige tekniske ambisjoner. Blant annet nevnes en spesialdesignet AMD-chip, støtte for neste generasjons DirectX, forbedret strålesporing og et sterkt fokus på AI-drevet gjengivelse. Microsoft fremhever også teknologier som ML-basert oppskalering, generering av flere bilder og avansert teksturkomprimering.

Mye "teknisk babbel", selvfølgelig, men punktlisten som ble presentert inkluderte følgende info :

Drevet av tilpasset AMD SOC





Co-designet for neste generasjon DirectX



Neste generasjons Raytracing-ytelse og -funksjoner



GPU Direct Work Graph Execution



AMD FSR Next og Project Helix



Bygget for neste generasjons nevrale gjengivelse





Neste generasjons ML-oppskalering



Ny generering av flere ML-rammer



Neste generasjons stråleregenerering for RT og banesporing



Dyp teksturkomprimering





Nevral teksturkomprimering



DirectStorage og Zstd



Med andre ord, ingenting konkret, og mye av det føles som tom retorikk som først og fremst er designet for å piske opp interessen. Men det er i det minste klart at Project Helix lever i beste velgående og ikke lenger bare er et konsept på papiret.