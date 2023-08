Project Iron vil ha "sterk grafikk, historiefortelling og action".

Vi har fått vite lite eller ingenting om Project Iron siden det ble annonsert i slutten av 2021. Tittelen utvikles som et samarbeid mellom studioet MercurySteam (Castlevania: Lords of Shadow, Metroid Dread) og utgiveren 505 Games/Digital Bros, så vi måtte spørre førstnevntes administrerende direktør, som tilfeldigvis er spillets regissør, på Gamelab 2023.

"Project Iron er kodenavnet på prosjektet jeg leder", bekrefter Enric Álvarez overfor Gamereactor i intervjuet nedenfor. "Og ja, det er i produksjon".

HQ

"Vel, la meg først og fremst si at for oss, Spacelords, var det en utrolig utvikling, og det er et utrolig spill", legger han til når han blir spurt om erfaringene fra det forrige prosjektet og overgangen fra sci-fi tilbake til dark fantasy. "Det var ikke så vellykket, men det er vår feil, for vi gjorde... Vi begikk alle mulige feil, bortsett fra én. Vi gjorde et utmerket spill. Nå bruker vi selvsagt alle erfaringene vi gjorde i det prosjektet, både bevisst og ubevisst".

Project Iron kjører på Mercury Engine, vil "overraske"

"Spillet vi holder på med nå, er for eksempel et enspillerspill", forteller Álvarez om Project Iron", noe som ligger i vår natur. Vi prøvde oss på et flerspillereventyr med Spacelords. Igjen, vi lagde et utmerket spill, men å lage et godt og vellykket spill i dag handler om mye mer enn bare å lage et godt spill. Du trenger mange andre ferdigheter, mange forskjellige mennesker med forskjellige evner, og det er mulig at vi undervurderte det. Så jeg lover at dette ikke kommer til å skje igjen. Vi har lært leksen, og nå utvikler vi Project Iron sammen med 505. Vi beholder IP-en, så den kommer til å forbli hos oss. Og jeg tror vi kommer til å overraske dere med dette spillet."

"Det kan du banne på. Ja, jeg mener, du kommer til å bli overrasket", svarer konsernsjefen når han blir spurt om de vanlige spill- og fortellingsinnovasjonene som MercurySteam-fansen har blitt vant til. "Og jeg tror at det kommer til å glede folk, det kommer til å overraske folk, og det kommer til å sjokkere folk også. Det kommer selvfølgelig til å være et fullverdig MercurySteam-spill, så det kommer til å ha sterk grafikk, sterk historiefortelling, sterk action og mange flere ting som jeg ikke kan avsløre akkurat nå."

"Vi jobber alltid med vår egen teknologi", bekrefter han til slutt, i stedet for å bruke Unreal Engine. "Vi har råd til den luksusen fordi vi hadde kapasitet til det fra første dag i studioet for 20 år siden. Og Mercury-motoren er der fortsatt i full form. Jeg mener, det er en utmerket teknologi. Og det beste er at den er vår eiendom, så vi kan utvikle akkurat det vi trenger, som en skreddersydd dress".

Project IronDet offisielle navnet på Mercury Engine og lanseringsvinduet er fortsatt TBA, så du kan ikke forvente å se den før tidligst i 2024-2025.