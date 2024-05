Project Maverick har nå nådd "full utviklingskapasitet"

I oktober meldte vi at utviklingen av Project Maverick, et spill utviklet av People Can Fly (Bulletstorm, Outriders) på vegne av Xbox Game Studios, er godt i gang.

Vi vet ikke hva slags tittel det dreier seg om, men det var i forproduksjon for et halvt år siden, og studioet var på utkikk etter folk med RPG-kompetanse. Med tanke på de grafiktunge og voldelige actionspillene utvikleren vanligvis lager er det nærliggende å tro at dette blir et actionspill med rollespillelementer, muligens til og med Gears of War-relatert (med tanke på at studioet tidligere har laget Gears of War: Judgment).

Nå ser det ut til at studioet har nådd en milepæl, og via X opplyses det nå at Project Maverick har nådd "full utviklingskapasitet", noe som betyr at planlegging og design av tittelen er fullført, mens selve utviklingen gjenstår.

Når vi faktisk får se spillet gjenstår å se, men det er usannsynlig at det blir i løpet av juni Xbox Games Showcase, da det virker rimelig å tro at det er noen år unna ferdigstillelse - selv om det ikke har hindret Microsoft i å kunngjøre spill før tiden tidligere.