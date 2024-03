Project Maverick ser ut til å være et Unreal Engine 5-utviklet PvP-skytespill

For nesten et år siden annonserte People Can Fly (Bulletstorm, Outriders) og Xbox Game Studios et samarbeid om et kommende spill med arbeidstittelen Project Maverick. Vi antar at det fortsatt kan ta et år eller to før vi får høre noe offisielt om det, men inntil da gir studioets stillingsannonser oss noen ledetråder.

HQ

I oktober rapporterte vi at de er på utkikk etter medarbeidere med "kunnskap og lidenskap for RPG-spill" til denne tittelen, og takket være en ny runde med stillingsannonser for en senior nivådesigner vet vi at det sannsynligvis blir et Unreal Engine 5-utviklet spill som inkluderer PvP-skyteelementer.

Her er noen av de oppførte kravene:



Erfaring med å jobbe med skytespillsjangeren



Erfaring med å lage PVP-kart



Erfaring med nivådesign - både praksis og teori (chokepoints, ruter, siktlinjer, engasjementsavstander)



UE5-kunnskap og full kompetanse i Unreal Engine Editor



Som allerede nevnt kan du ikke forvente å se Project Maverick med det første, men People Can Fly vet hvordan man lager morsomme og flotte actionspill med stor dybde, så vi gleder oss allerede.