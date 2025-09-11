Project Motor Racing kunngjør IMSA-partnerskap Ian Bell og hans team av simracing-veteraner kunngjorde nettopp at det kommende Project Motor Racing til inneholder full lisens for International Motor Sports Association

HQ Project Cars-teamet hos Straight 4 Studios, ledet av GTR 2-produsent Ian Bell, jobber febrilsk med å fullføre det kommende Project Motor Racing (tidligere kjent som GTR Revival), og i forkant av premieren 25. november fortsetter de å komme med nyheter om innhold som begynner å føles veldig attraktivt. I går kveld annonserte de blant annet at de har signert en avtale med den amerikanske racingserien IMSA, noe som selvfølgelig (akkurat som i tilfellet Automobilista 2 og Racing) vil bety biler og baner som vi racingfans higer etter. Med litt flaks vil Project Motor Racing inneholde retro-racing fra IMSA-serien, fra tidlig 90-tall, som vi her på Gamereactor drømmer våte drømmer om.

