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Kan utbrenthet og prestasjonsangst gjøres om til et effektivt skrekkscenario? I det dypt personlige psykologiske skrekk-spillet « Project Songbird » klarer utvikleren FYRE Games å krype rett inn under huden på spilleren. Men til tross for en mesterlig atmosfære og en fengende historie, blir vi dessverre også tvunget til å tåle monotone kampsekvenser som truer med å ødelegge hele konsertopplevelsen.

Det finnes skrekk-spill som er laget for å få spilleren til å hoppe til. Så finnes det skrekk-spill som går under huden på deg og sitter i lenge etter at rulleteksten har gått. « Project Songbird » faller inn i den siste kategorien. Det er ikke monstrene eller de svakt opplyste korridorene som står i sentrum, men den mentale belastningen på en person som er på randen av sammenbrudd på grunn av stress.

Bak spillet står indieutvikleren FYRE Games, som i praksis er solo-utvikleren Conner Rush. Etter suksessen med sine tidligere titler, «Summerland» og «We Never Left», har Rush vært åpen om at han lider av enorm prestasjonsangst og en følelse av å ikke kunne levere på samme nivå igjen. Det er denne erfaringen som gjør « Project Songbird » til et dypt personlig prosjekt. Spillet er på mange måter en metafortelling der hovedpersonen Dakotas kreative blokkering speiler utviklerens egen kamp.

Atmosfæren i spillet forsterkes av omgivelsene det utspiller seg i; skogen og musikken bidrar til å forsterke følelsen av uro enda mer.

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Hver del av historien føles gjennomsyret av et oppriktig ønske om å skildre kreativ utbrenthet, prestasjonsangst og den ensomheten som kan melde seg når lidenskapen sakte forvandles til en tung byrde. Resultatet er et spill som etterlater meg både imponert og frustrert, ofte samtidig. Spillets største styrke er uten tvil atmosfæren. Den øde skogen i Appalachene føles både vakker og truende på samme tid.

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Midt i skogen kan du ikke unngå å føle at du blir iakttatt. Tåken henger tykk mellom trærne, forlatte bygninger forteller sine egne historier, og hvert nytt sted vekker en følelse av uro uten at spillet trenger å ty til billige skrekkmomenter. Det er et skrekk-spill som er avhengig av omgivelsene. « Project Songbird » er ikke noe kraftverk. Fokuset ligger på estetikk fremfor fotorealisme, og det ser helt fint ut for sjangeren. Når man spiller på PlayStation 5, opplever spillet av og til litt forsinkelse rett i starten av lasteskjermen, men heldigvis er dette noe som raskt forsvinner, slik at man etterpå får en stabil opplevelse.

Historien er minst like sterk som miljøene. Dakota er ikke en typisk hovedperson i et skrekk-spill, men et menneske hvis indre kamp blir spillets virkelige drivkraft. Historien fortelles på en rolig måte og gir nok rom for spillerens egen tolkning til at den føles engasjerende helt til slutten. Kampanjen, som varer rundt seks timer, føles også godt balansert. Spillet har tid til å utvikle temaene sine uten å bli repeterende eller dra ut i det uendelige.

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Jeg tror Dakota ville ha tenkt seg om to ganger før hun begav seg ut i skogen uten okarinaen sin.

Musikken spiller naturligvis en sentral rolle, siden Dakota selv er musiker. Lydsporet og den dempede atmosfæriske musikken forsterker den melankolske tonen gjennom hele eventyret. Musikken prøver sjelden å ta over opplevelsen. I stedet fungerer den som et følelsesmessig anker som forsterker følelsen av stress, ensomhet og håpløshet. Det er et fint eksempel på hvordan lyddesign kan bli en del av historiefortellingen, i stedet for bare å tjene som bakgrunn.

Oppgavene fungerer også godt. De er sjelden basert på komplisert logikk, men handler heller om å observere omgivelsene. Tall, symboler og bilder dukker opp tidlig i spillet, og blir senere nøkkelen til neste hinder. Oppgavene holder et behagelig tempo og føles naturlig integrert i utforskningen uten å forstyrre fortellingen. Dakotas dagbok oppdateres jevnlig etter hvert som du finner nye ledetråder, og du trenger ikke å gå tilbake til et område for å lese ledetrådene på nytt.

Dessverre kan ikke det samme sies om kampene.

Når spillet introduserer fiendene sine, mister « Project Songbird » noe av sin identitet. Kampmekanikken innebærer en blanding av skytevåpen og en nærkampskølle. Du kan oppgradere våpnene dine ved å lete etter og samle inn skrot i omgivelsene, noe som tilfører et visst rollespillelement. Uten å røpe for mye eller avsløre hva slags skapninger du møter, kan jeg si at konfrontasjonene er monotone. Fiendene føles mer irriterende enn skremmende, og hver kamp ødelegger brutalt atmosfæren som spillet ellers har bygget opp med så stor omhu. I stedet for å forsterke følelsen av redsel, blir kampene mekaniske avbrudd som i beste fall føles som noe utviklerne følte seg tvunget til å inkludere bare for sakens skyld.

Et av de få spillene der du ikke akkurat jubler med en gang når du får tak i bestefars rifle.

Det er spesielt synd fordi spillet allerede viser at det ikke trenger tradisjonell action for å være engasjerende. Tvert imot ville « Project Songbird » sannsynligvis ha vært et enda sterkere spill hvis FYRE Games hadde våget å satse helt og holdent på atmosfæren, fortellingen og de miljøbaserte gåtene. Kreativ utbrenthet er et tema som passer langt bedre til psykologisk spenning enn til repeterende kamp.

Når rulleteksten ruller, er det imidlertid ikke frustrasjonen over kampene som setter seg fast hos meg. Det er følelsen av stress. Følelsen av å ikke være god nok. Følelsen av å sakte miste grepet om seg selv. Spillet lykkes med å formidle akkurat det utvikleren ser ut til å ville si, og det er kanskje dets største bragd.

Project Songbird er derfor et spill jeg uten å nøle vil anbefale, om enn ikke først og fremst til de som søker intens skrekk eller action. Dette er en historie om personen bak skapelsen, om prestasjonspresset og om prisen man noen ganger må betale for kreativitet. Hadde spillet våget å fjerne de svakeste spillelementene, kunne det ha blitt noe virkelig ekstraordinært.