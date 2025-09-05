Project Spectrum: Et innovativt skrekkskytespill fra en uventet kilde

HQ

Selv om Gamescom-presentasjonene som regel foregår bak lukkede dører i spesialkonstruerte boder og paviljonger, ser det sjelden ut til at hemmeligholdet tjener noen hensikt. En stor del av spillene har ofte blitt lekket på forhånd, og de som ikke har blitt lekket, er sjelden særlig originale, slik tilfellet var med Call of Duty: Black Ops 7 og Lego Batman: Legacy of the Dark Knight.

En sjelden gang ser man imidlertid noe som faktisk rettferdiggjør hele hysj-hysj-aspektet. For meg skjedde dette hos Tencent, den kinesiske mediegiganten som ikke akkurat er kjent for å være spesielt innovativ. Deres kommende nettspill Project Spectrum, som ble annonsert på Gamescom Opening Night Live, blåser nytt liv i de ellers så utdaterte sjangrene FPS og horror.

Det er en formel som Tencent håper skal bli gull verdt, og de hadde faktisk gått all in på hemmelighold da jeg ble vist Project Spectrum bak lukkede dører. Med dempet belysning, lapper klistret på veggene, slitte klappstoler og en projektor midt i rommet, føltes det litt som å bli dratt inn i et avhørsrom. Følelsen ble ytterligere forsterket av at lyden var skrudd opp skikkelig høyt, og jeg holdt på å hoppe opp av stolen da det første skuddet runget ut gjennom høyttalerne. Heldigvis var noe av det første demospilleren gjorde å plukke opp en boks og lage en lyddemper.

Spillets kart var en slags engelsk hage med marmorfontener, sprukne statuer og litt vill vegetasjon som for lengst hadde vunnet kampen mot en sannsynligvis avdød gartner. Vi befinner oss i en postapokalyptisk verden der en mystisk kraft kjent som "ember" har snudd opp ned på livet slik vi kjenner det. I praksis betyr det at verden er oversvømt av monstre, og som en spesielt utvalgt agent er det din oppgave å trenge inn i de utsatte "ember-sonene" der den mystiske kraften har sitt utspring.

Demospilleren vår og en CPU-kontrollert partner tar sakte og sikkert ned monstrene på avstand med sine lyddempede våpen. I tråd med skrekksjangeren spiller sniking og effektiv ressursforvaltning en viktig rolle, og det våre topptrente agenter måtte mangle av grunnleggende utstyr, tar de igjen i oppfinnsomhet. Demospilleren lager en molotovcocktail og bruker den til å ta livet av en stor gruppe fiender, hvorpå duoen går inn i et lite herskapshus midt i parken. Senere, når denne bygningen må forsvares i en hektisk skuddveksling, improviserer han også noen miner.

Første del av demoen avsluttes med en ny overraskelse, ikke i selve spillet, men i det mørke presentasjonsrommet. Et forheng trekkes til side og spillets regissør, Basil Wang, trer ut. Dessverre lever ikke min kjennskap til mannen opp til den stemningsfulle introduksjonen, men det viser seg at Wang og hans studio Team Jade tidligere sto bak Call of Duty: Mobile. Det svært vellykkede free-to-play-spillet har også vært en av de viktigste inspirasjonskildene for spillet, avslører han.

"Siden vi er et team som primært kommer fra Kina, ga COD Mobile, med sine titalls millioner spillere fra hele verden, oss en flott mulighet til å lære om forskjellige spillere fra ulike territorier. Det er derfor vi går i denne retningen med Project Spectrum. Vi føler at skytespill er en globalt anerkjent sjanger, og frykt er en av de mest grunnleggende følelsene som deles av mennesker uavhengig av landegrenser. Begge sjangrene kan virkelig få kontakt med spillere uansett hvor de befinner seg."

Project Spectrum er imidlertid mye mer enn bare et skrekk-PvE-skytespill. Den andre delen av presentasjonen introduserer spillets PvP-elementer. I tillegg til de datastyrte monstrene har hvert spill også en såkalt "executioner", som styres av en annen spiller. Mens de vanlige monstrene minner mest om aggressive zombier, er dette en skapning som har blitt utsatt for så mye glød at alle menneskelige trekk er visket ut. Som bøddel må du derfor jakte på agenter som et Lovecraft-vesen i miniatyr, en lynrask, uformelig klump som sluker alt i sin vei.

Som monster spiller du i tredjeperson, og etter presentasjonen spurte jeg Wang hvilken innflytelse det hadde på nivådesignet og balansen at det kan oppleves fra to ulike perspektiver.

"Agenter og bødler har veldig forskjellige evner, styrker og svakheter", forklarer Wang. "Du har sikkert lagt merke til at bøddelen har svært god bevegelighet, spesielt i det vertikale rommet. De kan lett smyge seg oppover veggene og gjemme seg på taket. Men samtidig kan de være i mindretall og omringet."

Wang forklarer videre at det spillstyrte monsteret har spesielle fordeler utendørs, ettersom det enkelt kan bruke sin høye hastighet til å ta korte avstander og generelt har god plass å boltre seg på. Innendørs er monsteret litt mer innestengt, men for å gjøre det til en skremmende trussel har utviklerne plassert vinduer, hull i taket og andre snarveier som det uformelige monsteret kan snike seg inn og ut av.

Resultatet, basert på det jeg så, er et intenst og variert skytespill, der skrekkelementet er spesielt tydelig i den konstante truende tilstedeværelsen av The Executioner. Som spiller kan du aldri være helt sikker. Blandingen av intens FPS-action med skrekkelementer minner umiddelbart om den klassiske F.E.A.R. -serien, men Wang gjør det klart at det fullstendige spillet vil være litt tregere enn det jeg ble presentert for.

"Vi viste frem en mer komprimert versjon av spillet under presentasjonen. Det faktiske spillet vil ha et lavere tempo, fordi kartene vil være større. Spilleren vil ikke være i kamp hele tiden, men bruke mye mer tid på å utforske omgivelsene, finne nyttige ressurser, utstyre seg bedre og møte på enda flere fæle monstre."

Selv om jeg ikke har hatt kontrolleren i hendene selv, er jeg villig til å sette pengene mine på krystallkulen og spå at Project Spectrum har en lovende fremtid foran seg. Spillet er visuelt slående, atmosfæren er tung, og gameplayet ser intenst og variert ut. Bare tiden vil vise om spillet kan overleve på lang sikt i det ekstremt konkurranseutsatte skytespill-landskapet, der nye spill stadig dukker opp for så å lide en altfor rask død. Men med utviklerens solide bakgrunn, som også inkluderer spill som Call of Duty: Mobile og Delta Force, er sjansene gode.

"Vi jobber fortsatt med den grunnleggende spillopplevelsen, men vi kan fortelle at vi etter hvert ønsker å holde spillerne engasjerte ved å gi dem et meningsfylt agentlistesystem, der de kan rekruttere og tilpasse ulike agenter. Vi kommer også til å ha en hovedhistorie i spillet med narrative opplevelser her og der," avslutter Wang.

Vi vet ennå ikke når Project Spectrum vil bli utgitt for PC, men selv uten muligheten til å sette kryss i kalenderen, er spillet definitivt et vi kommer til å følge nøye med på.