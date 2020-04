Project xCloud kommer straks til Norge

Google Stadia må kunne sies å ha vært farlig nærme beskrivelsen en totalt fiasko foreløpig, noe som ikke bare skyldes egen innsats. Microsoft har nemlig latt flere teste ut en tidlig utgave av streamingtjenesten Project xCloud i noen måneder, og tilbakemeldingene har generelt vært meget gode. Derfor er det veldig hyggelig å se at vi også får sjansen til å se hvor bra spillstreaming kan være snart.

Microsoft kan nemlig fortelle at testingen av Project xCloud snart vil utvides til elleve nye land i vest-europa og at Norge er blant disse. Grunnen til at de nøyer seg med å si snart er selvsagt at pandemien preger internettet blant folk, så testingen i de ulike landene vil utvides gradvis for å ikke legge et enda større press på leverandørene. Derfor er det også bare Android som støttes foreløpig.

Om du er interessert i å prøve tjenesten kan du melde din interesse her.