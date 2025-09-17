Projeksjoner av bilder av Trump og Epstein fører til arrestasjoner ved Windsor Castle Hendelsen kommer i forkant av Trumps statsbesøk med kong Charles.

HQ Trumps andre statsbesøk i Storbritannia har skapt overskrifter de siste dagene. Nå har fire personer blitt arrestert etter at demonstranter har projisert bilder som knytter Donald Trump til Jeffrey Epstein på Windsor Castle, akkurat idet USAs president innleder sitt statsbesøk i Storbritannia. Demonstrasjonen inkluderte bannere, bilder og til og med utdrag av et omstridt brev som skal ha blitt skrevet av Trump for flere tiår siden, og som nylig dukket opp igjen i amerikansk politikk. Politiet beskrev aksjonen som et uautorisert stunt og bekreftet arrestasjonene på grunn av mistanke om ondsinnet kommunikasjon. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!