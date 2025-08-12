Prologue: Go Wayback er nå tilgjengelig i form av en åpen beta

HQ

PlayerUnknown Productions Epic Games har offisielt lansert Prologue: Go Wayback, den fremvoksende overlevelsesopplevelsen for en spiller. Riktignok er dette ikke en full 1.0-lansering ennå, ettersom utvikleren heller har gjort spillet tilgjengelig i en Open Beta form, en versjon som hevder å være "fullversjonen av spillet under utvikling", som gir en smakebit av "uforsonlig villmark, dynamiske værsystemer og hardcore overlevelsesmekanikk".

Når det gjelder hvorfor utvikleren ønsket å lansere først i dette åpne betaformatet, forklarte PlayerUnknown: "Etter å ha kjørt spilltester med Discord-fellesskapet vårt de siste seks månedene, og fått noen fantastiske tilbakemeldinger, bestemte vi oss for å ta oss tid til å legge til flere måter å utforske våre genererte verdener basert på fellesskapets forslag. Vi har en flott overlevelsesopplevelse med millioner av kart som spillerne kan utforske i den åpne betaversjonen, og i løpet av de kommende månedene frem mot lanseringen av Early Access planlegger vi å legge til flere funksjoner for å tilpasse din foretrukne måte å spille på ytterligere."

For alle som ikke er kjent med Prologue: Go Wayback, er poenget med dette spillet å gi en veldig oppslukende overlevelsesopplevelse basert på den tsjekkiske Bohemia-regionen. Det ser ut til å bytte ut ting ved å ha genererte verdener som byr på helt unike opplevelser gang på gang, ved å kombinere elver, daler, fjellrygger og matche disse miljøutfordringene med overlevelsessystemer. Når spillerne ankommer det enorme 64 kvadratkilometer store kartet, må de navigere seg til et fjernt værtårn uten å dø og bukke under for elementene.

Dette er bare begynnelsen for spillet, ettersom vi blir fortalt at Open Beta vil forbli tilgjengelig til overgangen til Early Access skjer i fremtiden. I løpet av Open Beta -perioden kan vi forvente hyppige oppdateringer og nye funksjoner. Du kan laste ned spillet på Steam og Epic Games Store.