Det er kanskje ikke den mest fasjonable sjangeren i dag, men plattformspill har bestått tidens tann ved å stadig fanget spillings ånd i sin reneste form. Det spiller ingen rolle hvor dyp eller enkel historien er, det spiller ingen rolle hvor detaljert eller primitiv en bane er, og det spiller ikke engang noen rolle om det er mer enn en prikk på skjermen. Et plattformspill er en reise der spilleren må komme seg til slutten, og Holy Cap's Promenade ber oss om å gjøre den reisen, som vil være like morsom som den er utfordrende, ved å ta en hyggelig spasertur.

Sannheten er at jeg allerede hadde muligheten til å bli kjent med dette spillet i en tidlig versjon under forrige Gamescom, og det ble faktisk en av mine favoritttitler på messen. Nå som jeg har hatt mer tid til å fordype meg i det, har jeg lagt merke til at førsteinntrykkene mine stemte, men jeg føler også at det burde vært finjustert for å gjøre det til et must.

Promenade (som betyr "gå" på fransk) er et sidescrollende 2D-plattformspill som tar oss med på en drømmeaktig reise sammen med den unge hovedpersonen Nemo og følgesvennen hans, en liten rosa blekksprut, mens de leter etter en måte å ta seg opp den store heisen til toppen i en verden befolket av små skapninger, sterke farger og minner. Man kan umiddelbart konkludere med at det vi opplever er en reise gjennom et barns fantasi med en noe mørk undertone, men med unntak av noen få scener foregår hele "turen" blant skyer, puter, leker og fargerike, vakre og vennlige omgivelser.

Det er en pussig sammenligning å gjøre med en 3D-eksponent i sjangeren, men det er mye Super Mario 64 i Promenade. For å komme opp i den store heisen må du hente fragmenter for å reparere plattformen du bruker for å komme opp nivå etter nivå. Denne delen av heisen fungerer også som et knutepunkt mellom de ulike nivåene eller delene av Nemos minne, der bitene er spredt. For å få tak i brikkene må du vanligvis krysse et område ved å hoppe og unnvike fiender og fallende hull for å samle dem, men i andre tilfeller må du koble sammen brikkene i smarte perspektivgåter, hukommelsesgåter eller tidsutfordringer. Jeg snakket om Super Mario 64 tidligere, for i tillegg til utformingen av noen av disse testene, har hver av dem et eget navn for å holde styr på tellingen i Nemos album, på samme måte som når du samler stjerner i Peach's Castle.

Promenade er også et ganske fredelig spill, ettersom karakteren vår ikke dør på noe tidspunkt. Han kan bli svekket (vi har en hit counter som reduseres hvis vi blir berørt av fiender på skjermen), men det er vanlig med sjekkpunkter, så du blir ikke ødelagt av spillets generelle gang, i hvert fall ikke før du kommer til sjefskampene. Disse nivåene er sanne ferdighetstester der vi må sette alt vi har lært frem til da på prøve, inkludert dobbelthopping, unnvikelse og rulling, og rettidig bruk av blekksprutvennen vår. Du kan se at disse punktene er inngangen til en høyere vanskelighetsgrad, men samtidig låser hver av disse kampene opp en ny ferdighet for blekkspruten, for eksempel en krok til å ta tak i kroker, og dermed åpne snarveier eller nye seksjoner der du kan finne flere fragmenter.

Så langt har jeg ingen innvendinger, for det er tydelig at Promenade har som mål å være et tilgjengelig og fornøyelig eventyr for alle, men det er kanskje et par underliggende problemer med måloppnåelsen som skygger for den fargerike opplevelsen. Progresjonen og kompleksiteten i prøvelsene og hoppene begynner snart å øke i intensitet, og selv om dobbelthoppsystemet for interaksjon med objekter (som du først må gripe med blekkspruten, som er det sentrale elementet for å bevege deg og interagere med omgivelsene) som presenteres i opplæringen, vanligvis går bra, merket jeg mer enn én gang at responstiden mellom knappetrykk og handling i spillet ikke er så presis som jeg skulle ønske. Det er ikke begrensende, det bryter ikke fremdriften på noe tidspunkt, men jeg synes at Promenade kunne hatt et mye mer behagelig tempo uten å måtte gjenta så mange seksjoner på grunn av unøyaktighet. Heldigvis lastes lagringspunktene inn nesten umiddelbart selv på Nintendo Switch-versjonen vi brukte til anmeldelsen, så alt er ikke så ille.

På samme måte forstår jeg at avgjørelsen om å være oppmerksom på kontekstuelt språk og miljømessige gåter også er en avgjørelse for å støtte fortellingen om Nemos historie, men det er lett å gå seg vill ved flere anledninger, spesielt siden det ikke finnes noe overordnet kart å gå til, og du må gå tilbake til tidligere seksjoner for å åpne nye stier med nye verktøy. Det er et Metroidvania-element, ja, men det er ikke helt essensielt for å nå sluttresultatet, da det er langt flere brikker enn nødvendig, og denne gjenspillbarheten er for dem som ønsker den fulle utfordringen.

Men ikke la deg villede av disse mindre lyspunktene. Promenade er et flott spill som jeg fortsatt synes er like solid og engasjerende som da jeg først møtte det. Hvis du er interessert i et plattformspill som er annerledes og byr på en ekstra dose gåter, er dette definitivt et av de indiespillene du ikke bør gå glipp av når det kommer 23. februar 2024 til PC, PlayStation, Xbox og Switch.