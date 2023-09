Promenade-inntrykk: Et fantastisk plattformspill med Super Mario 64-stil

Det er ikke til å unngå at mange av dagens utgivelser i større eller mindre grad er inspirert av tidligere tiders klassikere. Det gjelder alt fra AAA-titler til mer beskjedne indiespill. Men det er den rette balansen mellom hva man ønsker å hente fra fortiden og hvordan man bygger videre på det, som får et aktuelt spill av denne typen til å skinne. Og jeg fikk sjansen til å se et vakkert glimt av det i Red Art Studios' Promenade.

Promenade er en 2D-plattformtittel der vi styrer den unge Nemo, en figur som har som oppgave å reparere den store heisen som har gått i stykker og hvis deler nå er spredt rundt om i verden. Sammen med sin lille blekksprutkamerat som vi samhandler med for å løse hindringer, må vi samle brikker for å åpne stier og stige nivå etter nivå til vi når toppen med Great Elevator. Men verden er veldig levende, og både gjenstandene og innbyggerne krever en viss dyktighet og list for å overvinne gåtene for å få tak i hver brikke.

Jeg vet at jeg brukte store ord i overskriften til denne forhåndsomtalen, men premisset for Promenade er ganske likt konseptet i det første tredimensjonale Mario-spillet på Nintendo 64, selv om det her er tilpasset en 2D-side-scroller. I Promenade møter vi hundrevis av nøye utplasserte mekaniske brikker både som små oppgaver og etter hvert som du utforsker kartet (selv om det er langt flere enn det som trengs for å fullføre eventyret, som i Super Mario 64), og jeg likte detaljen med at hver av disse oppgavene hadde et spesifikt navn i hvert nivå, noe som minner om stjerneoppdragene. Det er faktisk noen direkte hyllester til Mario, for eksempel et kappløp mot klokken mot en ganske gretten pingvin.

Ved å fullføre alle oppgavene og få tak i minst tre deler eller tannhjul for å reparere klatringen, avanserer vi i nivå, men estetikken gir oss også en pekepinn om at fortellingen har et dypere preg enn det ser ut til ved første øyekast. Alt tyder på at vi befinner oss inne i Nemos sinn, og at han lider av et eller annet traume som vi bare kan hjelpe ham med å takle ved å gå gjennom disse områdene, men disse antagelsene får jeg bekreftet når spillet kommer ut neste år.

Nivådesignet ser ut til å være et annet lyspunkt, og det tar litt tid å venne seg til Nemos unike hoppmekanikk for å komme seg rundt i den fargerike verdenen, som også er veldig inspirert av mer moderne animasjon som Adventure Time. Og utfordrende er det også. I løpet av den korte prøveperioden jeg hadde med spillet, fikk det meg til å banne mer enn én gang fordi jeg ikke utførte et hopp riktig eller satt fast og ikke klarte å fullføre pingvinløpet. Og det var ikke på grunn av tekniske feil, det er bare det at spillet ser bra ut, men det er utfordrende.

Det er vanskelig å formidle så mye entusiasme for en tittel som fortsatt er langt unna lanseringsplanen (selv om det skal være tilgjengelig på både PC og konsoller i februar 2024, hvis alt går bra), men jeg tror Promenade kan være en av de små perlene som fortjener å nå ut til det brede publikum og bli likt av alle. Det var et av mine favorittindiespill på Gamescom, og jeg ser frem til lanseringen om noen måneder.

