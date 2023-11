Prophecy Games er på utkikk etter testere til sitt kommende Tribes-spill.

Hvis du har ønsket deg mer Tribes tilbake i livet ditt, har vi gode nyheter til deg. Et utviklingsteam bestående av mange fra kjerneteamet bak Tribes: Ascend har slått seg sammen for å opprette et studio ved navn Prophecy Games (hvis offisielle navn ennå ikke er bekreftet) og for å jobbe med en ny Tribes -tittel.

Spillet er for øyeblikket i en tidlig utviklingsfase, og i tråd med dette har utvikleren åpnet en offisiell Discord -kanal for prosjektet, der de har delt noen bilder av spillet og til og med avslørt at de er på utkikk etter spilltestere som kan dele sine tanker om det som allerede er bygget.

Siden denne informasjonen har kommet ut, har utvikleren også opprettet en SteamDB-oppføring for spillet, der det står at tittelen heter Tribes 3: Rivals, og at logoen for spillet ser ut som følger.

Det nevnes ingen utgivelsesdato eller -vindu, eller hvilke plattformer spillet er rettet mot, men fps-z.com melder at studioet er "extremely excited" over prosjektet.