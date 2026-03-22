Prosessorsalget nesten halvert i kjølvannet av skyhøye RAM- og NAND-priser

Det er ikke bare grafikkort som har blitt en luksusvare - nå begynner hele PC-markedet å vise tegn til anstrengelser. Dette viser tall fra Amazon i USA, som indikerer at prosessorsalget har stupt med hele 47 % sammenlignet med samme periode i fjor, i det som best kan beskrives som begynnelsen på en kollaps for PC-bransjen.

I rapporten heter det at :

"I løpet av de siste tre månedene har Amazon US faktisk solgt 47% av prosessorene - litt mindre enn halvparten - sammenlignet med samme periode i fjor. Selv om Amazons statistikk ikke har blitt sporet veldig lenge og var noe inkonsekvent, spesielt i begynnelsen, er dette avviket nå ganske tydelig"

Den skyldige er selvfølgelig de skyhøye prisene på RAM og NAND, som mange steder har økt med flere hundre prosent. En helt uholdbar situasjon for dem som ønsker å bygge datamaskiner, der minne og lagring nå koster flere ganger mer enn andre komponenter. Det er derfor ikke overraskende at folk holder fast ved det de allerede har, ser på eldre komponenter, eller rett og slett ignorerer oppgraderinger helt og holdent.

Kort sagt har budsjettbygg blitt den nye normen, en trend som gjenspeiles i det faktum at mange eldre prosessorer har blitt de mest populære i butikker verden over. AI-boomen fortsetter med andre ord å kvele maskinvaremarkedet for forbrukere, og ifølge flere analytikere vil denne situasjonen dessverre vedvare - og kanskje til og med forverres.