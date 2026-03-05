Prosjekt Helix kunngjort: Microsofts visjon for den neste Xboxen

HQ

Microsoft har nå offisielt avduket neste generasjon Xbox, kjent som Project Helix, og mye tyder på at det blir en hybridlignende plattform.

Kunngjøringen ble gjort på sosiale medier av ingen ringere enn Xbox' splitter nye sjef, Asha Sharma, som bekreftet at dette er selskapets neste store maskinvaresatsing, designet for å håndtere både tradisjonelle Xbox-spill og PC-spill.

Kort sagt er dette et betydelig avvik fra den tradisjonelle modellen, og noe som er helt i tråd med Microsofts forsøk på å viske ut grensen mellom konsoll og datamaskin - gjennom Game Pass og Play Anywhere. Men Project Helix ser ut til å ta dette et skritt videre, med et spillbibliotek som ikke lenger er strengt knyttet til en bestemt plattform.

Selve avdukingen var ganske udramatisk, og bortsett fra å bekrefte arbeidsnavnet og at prosjektet lever (og blomstrer), ble det ikke avslørt noen spesifikasjoner, design eller eksakt funksjonalitet. Mer informasjon er imidlertid lovet under GDC, som starter 9. mars.

Hva tenker du om denne ambisjonen om å lansere en hybridkonsoll?