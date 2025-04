Prosjekt K får offisiell tittel på Riftbound: League of Legends Trading Card Game

HQ

Riot Games har vært i ferd med å lage et League of Legends fysisk samlekortspill en stund. Ideen var lenge kjent som Project K, men nå som vi kommer nærmere og nærmere den store lanseringen, har den offisielle tittelen og navnet blitt avslørt.

I en pressemelding får vi vite at det vil bli sett på som Riftbound: League of Legends Trading Card Game, og at det først vil lanseres i Kina i sommer før det debuterer i engelsktalende land i oktober, og deretter får en bredere utrulling en gang i 2026 for andre regioner og land.

Riftbound Origins blir laget i samarbeid med UVS Games, og når det gjelder hvordan debuten vil se ut, blir vi fortalt at over 300 kort vil bli tilbudt ved lanseringen gjennom -settet, og at dette vil omfatte forhåndskonstruerte Champions -kortstokker basert på en rekke klassiske mestere, det være seg Jinx, Viktor eller Lee Sin, og som spenner over totalt 56 kort hver.

Andre mestere vil også være til stede, men ikke med definerte Champions bunter, inkludert Annie, Garen, Master Yi, Lux, Volibear, Yasuo, og mer. Faktisk vil Lux, Annie, Master Yi, og Garen alle være involvert i Proving Grounds bunt som er et startboksesett designet for 2-4 spillere.

Når det gjelder spilling, vil Riftbound kunne spilles i 1v1- og 2v2-formater, så vel som i en gratis-for-alle-modus. Vi blir ikke fortalt mye mer utover dette som "endelig kortdesign og spillmekanikk er fortsatt under utvikling."

Du kan se en trailer som introduserer Riftbound nedenfor.

