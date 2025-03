Protester mot Hamas bryter ut i Gaza midt i en ny konflikt

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina . Hundrevis av palestinere i det nordlige Gaza har gått ut i gatene og krever en slutt på den pågående konflikten, mens de roper slagord som "Hamas ut" og "Nok krig".

Midt i ødeleggelsene i det nordlige Gaza, der store deler av området er lagt i ruiner, har innbyggerne i økende grad uttrykt sin motstand mot Hamas, gruppen som var ansvarlig for det dødelige angrepet på Israel i oktober 2023.

Etter at volden gjenopptok etter Israels nye offensiv 18. mars, har disse protestene blitt et uttrykk for frustrasjon, ettersom mange palestinere har lidd enorme tap og blitt drevet på flukt.