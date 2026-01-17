Protester sprer seg over Danmark og Grønland på grunn av Trumps trusler: "Hendene vekk fra Grønland"

HQ

Tusenvis av mennesker samlet seg i byer over hele Danmark og Grønland lørdag for å protestere mot Trumps fornyede fremstøt for å ta kontroll over Grønland. Demonstrasjoner under slagordet "Hendene vekk fra Grønland" ble avholdt i København, Aarhus, Aalborg, Odense og Nuuk, og demonstrantene viftet med grønlandske flagg og ropte at øya ikke var til salgs.

I København samlet demonstrantene seg utenfor rådhuset, før de marsjerte mot den amerikanske ambassaden. Arrangørene sa at protestene var ment å sende et klart budskap om at Grønlands rett til selvbestemmelse må respekteres. "Vi demonstrerer mot USAs ambisjoner om å annektere Grønland", sa Camilla Siezing, leder av Inuit Association. "Vi ønsker respekt for Grønland og for demokratiet."

Demonstrasjonene kom samtidig som Trump nok en gang truet med å innføre toll på land som motsetter seg planen hans, og sa at alt annet enn at Grønland skulle være under amerikansk kontroll var uakseptabelt. Uttalelsene hans har vakt oppsikt i hele Europa, der lederne ser på saken som en direkte utfordring av nasjonal suverenitet og prinsippene som ligger til grunn for NATO.

Mens Det hvite hus skjerpet tonen, forsøkte en tverrpolitisk delegasjon av amerikanske lovgivere på besøk i København å roe ned spenningen. Senator Chris Coons sa at Kongressen respekterte Danmark og Grønland og oppfordret folk til ikke å miste tilliten til den amerikanske offentligheten, selv om både republikanske og demokratiske lovgivere advarte om at Trumps tilnærming risikerte å skade allianser...