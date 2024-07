Prøv Avatar: Frontiers of Pandora gratis før den nye DLCen

HQ

Svenske Massive Entertainments Avatar: Frontiers of Pandora var en av fjorårets mest gledelige overraskelser, og nå er den første historie-DLC-en Skybreaker sluppet. I forbindelse med dette ser det ut til at Ubisoft gjør sitt beste for å tiltrekke seg flere spillere, og tilbyr nå en gratis periode for å teste grunnspillet. Det kommer imidlertid med et par forbehold.

Tilbudet gjelder kun for konsollspillere, du kan bare spille i fem timer (eller til du når Hometree i The Aranahe Clan-oppdraget), det gjelder ikke co-op, du må være koblet til Ubisofts server, og du har frem til 28. juli.

Men hvis du er en solokonsollspiller som har fem timer til overs de neste ukene, er kanskje dette tilbudet noe for deg? Grunnspillet er nemlig 50 % billigere akkurat nå, og spilletiden din vil bli lagret og overført hvis du vil kjøpe spillet etter prøveperioden. Les mer på Ubisofts nettsted.