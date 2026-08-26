Prøv flerspillermodusen i Crazy Taxi: World Tour

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Som vi tidligere har rapportert, skal Sega gjennomføre en lukket nettverkstest for « Crazy Taxi: World Tour i september, med 31. august som frist for påmelding (du kan lese mer om det her). Dessverre vil ikke alle land kunne delta, og vi vet at ikke alle ønsker å være med på å teste uferdige spill.

Det betyr imidlertid ikke at vi går glipp av gjenkomsten av den hensynsløse kjøringen i en knallgul taxi, for under den nylig avsluttede «Opening Night Live» slapp Sega en ny trailer som viser hvordan det kan se ut når vi spiller « Crazy Taxi: World Tour sammen.

Du finner videoen nedenfor, og spillet kommer til PC, PlayStation 5, Switch 2 og Xbox Series S/X i 2027 på en dato som ennå ikke er kunngjort.