Square Enix ønsket ikke bare å avsløre spennende nytt om Final Fantasy XVI i nattens The Game Awards, for allerede før showet startet bekreftet de at Forspoken skulle vises frem også. Det er vel likevel noe som er bedre enn å bare se et spill, nemlig å spille det selv, så her er en gledelig overraskelse.

Nattens trailer avslører nemlig at Forspoken har fått en demo på PlayStation 5 akkurat nå, så har du vært nysgjerrig er det bare å laste ned den.