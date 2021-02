Du ser på Annonser

One More Level sitt Ghostrunner har fått meget gode anmeldelser etter at det ble lansert forrige oktober, men det er uheldigvis bare PC-spillere som har fått mulighet til å teste demoer før et eventuelt kjøp. Frem til nå.

Nå har nemlig Ghostrunner fått en demo på PlayStation 4, Xbox One og Nintendo Switch også, så lurer du på om lynrask parkour med et sylskarpt sverd er noe for deg har du nå muligheten til å finne ut av det helt gratis.