Prøv Max Payne med AI-skapt raytracing i ny mod

Remedy jobber for tiden med nyinnspillinger av de to første Max Payne-spillene, som ikke overraskende har blitt beskrevet som enorme prosjekter av utviklerne selv. Mens vi venter på nye livstegn, kan vi selvsagt gjenoppfriske de gamle klassikerne noen ganger, og hvorfor ikke legge til noen lag med skimrende, AI-skapte skygger mens vi er i gang?

Den ambisiøse modderen Slash's Psybunker har laget en demo av det første Max Payne-området, Roscoe Station, i en oppgradert grafisk drakt ved hjelp av Nvidias AI-verktøy RTX Remix - som slippes gratis om en uke - og det ser veldig, veldig bra ut. Om enn noe upolert. Sjekk for all del ut videoen nedenfor, eller hvorfor ikke prøve selv? Last ned modden og følg instruksjonene her for å få litt bekmørk dundring i New Yorks undergrunnsbane.