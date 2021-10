Prøv Metroid Dread gratis på Switch

HQ

Det var en gang det var veldig vanlig å tilby demoer, men det er ikke lenger like vanlig. Heldigvis skjer det fortsatt en gang innimellom at du kan teste spill uten å betale en krone, for å vurdere om det er noe for deg.

For eksempel har Nintendo nettopp avslørt via deres hjemmeside at de nå tilbyr en gratis demo av Metroid Dread.

"Experience the eerie isolation of a remote alien world, face a relentless mechanical menace, and power your way through a section of what Shacknews calls a sci-fi blast of brilliance that fans and newcomers alike will more than likely enjoy", skriver Nintendo.

Demoen skal være tilgjengelig nå.