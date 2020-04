Prøv Nintendo Switch Online gratis i en uke

Med en fin samling av gode NES- og SNES-spill, samt muligheten til å spille over internett, er det ikke rart mange har vurdert å skaffe seg Nintendo Switch Online. Tallene viser dessverre for Nintendo sin del at flere fortsatt sitter på gjerdet og er usikre. Kanskje er det derfor de nå har et interessant tilbud.

Nå kan du nemlig prøve Nintendo Switch Online gratis i en uke. Dette gjelder også om du eventuelt har testet det før, så her er en alle tiders muligheten til å få kose seg med rekke klassikere og spille med venner andre steder uten å betale en eneste krone i sju dager.