Prøv Predator: Hunting Grounds gratis denne helgen

Jeg synes Predator: Hunting Grounds er et bra spill til tross for en del tekniske svakheter og mangel på variasjon, så det er synd å se at mange har glemt at den stygge mammaklemmeren faktisk kom ut i år. Derfor råder jeg deg til å gripe denne muligheten.

Illfonic forteller nemlig at alle PlayStation Plus-medlemmer kan laste ned en såkalt Trial-utgave av Predator: Hunting Grounds og spille fra klokken 16 den 28. august til klokken 16 den 30. august helt gratis. All fremgangen du gjør vil bli med til selve spillet om du kjøper det etterpå, så har du vært nysgjerrig er dette en flott anledning til å prøve uten å bruke en krone.

Samtidig avslører utviklerne at den neste utvidelsen vil bli tilgjengelig den 1. september, og at denne vil la oss spille som film-utgaven av Dutch og få tidlig tilgang til den velkjente automatriflen hans med en granatkaster montert. Forhåpentligvis får vi mer informasjon om det nye kartet og den nye modusen samtidig.