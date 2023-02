PS Plus-samlingen avvikles i mai

HQ

Om du er så heldig å ha fått tak i en PlayStation 5 vet du sannsynlig om PlayStation Plus Collection-kampanjen som gir alle PS Plus-medlemmer sjansen til å nyte tjue av de beste titlene utgitt i forrige generasjon. Blant dem var titler som Persona 5 (som var den eneste som forlot samlingen i løpet av den tiden), God of War, Days Gone, Monster Hunter: World, Battlefield 1, Uncharted 4: A Thief's End og Resident Evil 7: Biohazard for å nevne noen. Men hvis du ikke visste om det, eller av en eller annen grunn ikke har utnyttet det ennå bør du skynde deg litt. For som Eirik delte sammen med kunngjøringen av februars PlayStation Plus Essential-spill i går.

Dette er bekreftet av Sony selv, men de forsikrer om at alle brukere kan kreve samlingen til samme dag og beholde den i sitt digitale spillbibliotek for alltid. Det er unødvendig å si at det er en uslåelig mulighet til å starte det nye livet på en PlayStation 5 med stil.