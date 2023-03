PS VR2 faller langt under forventede salgsmål

HQ

Det er ingen hemmelighet at Sony hadde store forhåpninger til PlayStation VR2-headsettet. Før det ble lansert, uttalte rapporter at Sony hadde forberedt rundt 2 millioner enheter, noe som antydet at det forventet en stor lansering. En ny Bloomberg-artikkel viser imidlertid at det nye headsettet ikke har klart å oppfylle forventningene.

Tilsynelatende har PS VR2 bare klart å selge rundt 270 000 enheter i løpet av den første måneden etter utgivelsen. Det forventes at prispunktet til PS VR2 er hovedpunktet for mange potensielle kjøpere, spesielt i dagens økonomiske klima.

Et priskutt for PS VR2 anbefales slik at Sony kan unngå at headsettet blir ansett som en flopp når det gjelder salg. Selv om VR fortsatt er et ganske nisjehjørne av spill, er det ikke et godt tegn for Sonys neste skritt inn i virtuell virkelighet å selge mindre enn 300 000 enheter.

Har du en PS VR2?