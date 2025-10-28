PS1-æraens klassikere Battle Arena Toshinden får moderne plattformutgivelser

Når vi tenker på den moderne kampsportscenen, er de store franchisene som dukker opp i tankene Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken, med kanskje et Soul Calibur eller noe lignende. Du tenker sannsynligvis ikke på Battle Arena Toshinden, en PS1-æra-serie med fightere som bidro til å definere æraen, men som ikke har sett et fnugg av oppmerksomhet fra Sony på flere tiår.

I henhold til Gematsu betyr det ikke at spillene blir overlatt til å dø. I stedet planlegger utgiveren Edia å bringe de tre første Battle Arena Toshinden -spillene til moderne plattformer i løpet av de neste par årene. Edia har en historie med å bringe kultklassiske titler til nye plattformer, for eksempel RPG Cosmic Fantasy til Switch.

Vi vil ikke bare få porter uten tilleggsfunksjoner, selv om Edia ikke gjorde det klart hva disse nye funksjonene vil være. Det er lite sannsynlig at vi får fullstendige remastere av Battle Arena Toshinden -spillene, men i det minste kan de bringes til moderne maskiner for å gjøre det lettere å spille.