PS4 og PS5 oppdateres med nye Party-muligheter og mer i dag

Godt over en måned har gått siden Sony kunngjorde at de skulle starte testingen av en ny systemoppdatering til PlayStation 4 og PlayStation 5, og nå er testingen over.

For i dag kan du laste ned en ny systemoppdatering både på PS4 og PS5. Denne lar oss blant annet starte og/eller bli med i både åpne og lukkede grupper. Samtidig har menyene på PlayStation 5 atter en gang blitt forbedret litt. Du kan lese mer detaljert om dette her.

Til slutt bekreftes det også at PlayStation 5 skal støtte såkalt Variable Refresh Rate om noen måneder. For de som ikke vet det betyr dette enkelt sagt at bildeoppdateringen og selve bildekvaliteten gjøres mer stabil på skjermer som støtter VRR, noe som blant annet kan hjelpe med noen av Elden Ring sine skavanker på konsollen.